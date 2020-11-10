В Мордовии скоро пройдет школа социальной практики

В Мордовии в период с 16 по 20 ноября в онлайн-формате на платформе Zoom будет организована школа социальной практики.

Указанное мероприятие проводится в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», являющегося частью национального проекта «Образование»

Министерство спорта, молодежной политики и туризма Мордовии и ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр» занимаются организацией и проведением рассматриваемого мероприятия.

Целью функционирования школы социальной практики является повышение качества подготовки волонтеров, привлекаемых к организации различных мероприятий, проводимых на территории Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru