Спортсмен из Мордовии завоевал бронзовую медаль турнира по спортивной борьбе в Москве

В Москве на минувших выходных прошел традиционный международный турнир по спортивной борьбе.

Были разыграны по шесть комплектов наград по греко-римской и вольной борьбе. Российские спортсмены заняли все призовые места среди греко-римлян. Вольники, представляющие Россию, боролись в шести финалах и одержали пять побед.

Представитель Мордовии Егор Депцов занял третье место по итогам соревнований по греко-римской борьбе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru