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Сборная Мордовии успешно выступила на первенстве России по теннису

Сборная Мордовии успешно выступила на первенстве России по теннису

Сборная Мордовии завоевала бронзовую медаль первенства России по теннису.

Командный турнир среди спортсменов в возрастной категории до 19 лет проходил в период с 3 по 8 ноября в Тольятти.

Первыми разыграли комплект наград юниоры.

Победителями турнира стали теннисисты Московской области. В финале они одержали победу над командой Краснодарского края со счетом 2:0.

В матче за третье призовое место сборная Мордовии (Сергей Беседников, Джорджо Бинда и Алексей Абазов) со счетом 2:1 победила хозяев кортов – команду Самарской области.

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Источник: mordovia-sport.ru