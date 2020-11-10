Сборная Мордовии успешно выступила на первенстве России по теннису

Сборная Мордовии завоевала бронзовую медаль первенства России по теннису.

Командный турнир среди спортсменов в возрастной категории до 19 лет проходил в период с 3 по 8 ноября в Тольятти.

Первыми разыграли комплект наград юниоры.

Победителями турнира стали теннисисты Московской области. В финале они одержали победу над командой Краснодарского края со счетом 2:0.

В матче за третье призовое место сборная Мордовии (Сергей Беседников, Джорджо Бинда и Алексей Абазов) со счетом 2:1 победила хозяев кортов – команду Самарской области.

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Источник: mordovia-sport.ru