Сборная Мордовии заняла первое место на первенстве России по спортивному дайвингу

В Санкт- Петербурге завершились чемпионат и первенство России по подводному спорту в группе дисциплин «Дайвинг».

В течение двух дней лучшие спортсмены России боролись за медали в четырех дисциплинах: подъем груза 6 кг, комбинированное плавание на 300 м, ночной дайвинг, полоса препятствий.

По итогам соревнований юношеская сборная Мордовии заняла первое командное место первенства России.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru