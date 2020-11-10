В Мордовии реализуется проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В Мордовии осуществляется реализация регионального проекта под названием «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В нынешнем году в Мордовии на реализацию указанного проекта предусмотрено 136,352 млн рублей.

По состоянию на начало сентября в медучреждения республики поступило четыре единицы оборудования, на образовавшуюся экономию заключен контракт на поставку аппарата ИВЛ.

На обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, выделено 65,4 млн рублей.

В целом проект позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения в Мордовии с 413,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 403 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

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Источник: e-mordovia.ru