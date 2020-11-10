В Мордовии мужчина во время охоты получил смертельное ранение

В Ковылкинском районе во время охоты мужчина получил смертельное ранение.

В Ковылкинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Мордовии сегодня, 10 ноября, поступило сообщение о смерти 51-летнего гражданина, доставленного в больницу с огнестрельным ранением.

По предварительной информации, смертельное ранение мужчина получил во время охоты, на которой находился со своим знакомым.

Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК продолжают осмотр места происшествия и установление всех обстоятельств случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru