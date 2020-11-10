В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный район»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный регион».

В ходе проведения указанного мероприятия на территории обслуживания ММО МВД России «Темниковский» на нарушителей было составлено 54 административных материала. Так, инспекторами ДПС был остановлен автомобиль без государственных регистрационных знаков, на котором передвигались три гражданина Узбекистана. Они пояснили, что машину приобрели недавно, по причине чего документов на транспортное средство нет.

Особое внимание было уделено выявлению нетрезвых водителей. Всего за несколько часов было остановлено три автовладельца, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: 13.мвд.рф