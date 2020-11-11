Муниципальные предприятия Саранска готовы к зиме

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел рабочее совещание с руководителями муниципальных предприятий города, в ходе которого была обсуждена готовность к зимнему периоду.

Все предприятия городского коммунального комплекса переведены на круглосуточный режим работы.

Руководители муниципальных предприятий подтвердили стопроцентную готовность к зимнему периоду.

Для обслуживания улично-дорожной сети Саранска было заключено 8 муниципальных контрактов. На завершающей стадии находится поставка противогололедного реагента «Экосол». Кроме того, продолжается заготовка песко-соляной смеси.

На предстоящий зимний сезон приобретено 2313 тонн «Экосола» и будет заготовлено 27990 тонн песко-соляной смеси.

Уборкой улиц Саранска будут заниматься 6 муниципальных предприятий. На борьбу с зимней стихией всегда готовы выйти 182 единицы спецтехники.

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Источник: adm-saransk.ru