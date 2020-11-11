В Мордовии работающим пенсионерам, ушедшим на самоизоляцию, продлят больничный

Работающие жители Мордовии в возрасте 65+ могут уйти на самоизоляцию.

В случае ухода на самоизоляцию застрахованным лицам 65+ будет оплачен больничный также за период с 16 по 27 ноября нынешнего года.

Указанное изменение вызвано необходимостью обеспечения больничными листами лиц 65 +, находящихся на самоизоляции, поскольку истекают ранее установленные сроки оформления данных листов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru