В Атяшевском районе во время пожара погиб мужчина

В Атяшевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Утром 10 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Знаменское. На улице Садовой загорелся частный жилой дом №2. Пожарных вызвали местные жители, заметившие возгорание.

Жильцами указанного дома были два человека. Один из них в момент возгорания отсутствовал. Вернувшись домой и обнаружив возгорание, данный гражданин бросился в горящее помещение, дабы спасти своего родственника, вместе с которым он проживал. Попытки помочь не принесли никакого результата. Покидая горящую постройку, мужчина получил ожоги рук и ног. В настоящее время данный гражданин находится в больнице.

В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили труп второго жильца дома, который был инвалидом второй группы. Год рождения погибшего мужчины устанавливается.

Пламя серьезно повредило жилой дом и надворные постройки. Причина пожара устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru