В Ковылкинском районе неизвестный автомобилист сбил насмерть велосипедиста

В Ковылкинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Вечером 10 ноября на 4-м километре дороги, соединяющей Ковылкино и Андреевку, неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не была установлена, совершил наезд на 45-летнего велосипедиста, двигавшегося по правому краю проезжей части в попутном направлении.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Автомобилист скрылся с места инцидента в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф