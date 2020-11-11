В Рузаевке водитель иномарки сбил пешехода-нарушителя

В Рузаевке пешеход попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло вечером 10 ноября на Школьном бульваре. Было установлено, что 54-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки «Ниссан», совершил наезд на 38-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в месте, которое не является предусмотренным для перехода.

Пострадавший был госпитализирован.

Известно, что водитель иномарки был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф