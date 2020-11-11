В Саранске в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло днём 10 ноября на 287-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом. По предварительной информации, 54-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки ГАЗ, выезжая на кольцевую развязку, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю марки ВАЗ-2107, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили водитель легковушки и его пассажир. Автомобилист доставлялся в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи водитель легковушки был отпущен домой. Пассажир ВАЗа был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф