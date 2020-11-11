В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 10 ноября на 176-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 70-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки «Рено», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель ВАЗа, его 63-летний попутчик и 45-летняя пассажирка иномарки.

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Источник: гибдд.рф