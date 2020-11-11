В Ельниковском районе был задержан пьяный водитель мопеда

В Ельниковском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель мопеда.

В ночь на 10 ноября в селе Стародевичье сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» на улице Гагарина был остановлен мопед, которым управлял 18-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный парень уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф