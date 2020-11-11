Мордовия получит деньги на оснащение спортивных объектов оборудованием

Мордовия получит государственные субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

В нынешнем году для реализации указанных целей в республику поступят денежные средства в размере 54,422 млн рублей, в 2021 году запланировано направить 49,283 млн рублей, в 2022 году – 9,283 млн рублей.

В текущем году средства, выделенные из федерального бюджета, будут направлены на возведение в республике футбольного поля.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru