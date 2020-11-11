Житель Мордовии пытался перебросить на территорию колонии несколько мобильных телефонов

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения на прилегающей к колонии территории был задержан житель Мордовии при попытке переброса семи мобильных телефонов и зарядного устройства.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su