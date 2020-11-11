В УФСИН РФ по Мордовии отремонтировали общежитие для сотрудников

В УФСИН РФ по Мордовии после капитального ремонта было введено в эксплуатацию общежитие для сотрудников исправительной колонии №13.

Общежитие включает в себя 11 жилых комнат и комнату гигиены с двумя душевыми кабинами. На придомовой территории была обустроена современная детская площадка, в шаговой доступности расположены детский сад и магазины.

В ходе ремонта использовались современные строительные материалы, обеспечивающие требования энергоэффективности и пожарной безопасности.

Был осуществлен ремонт крыши, обновлены системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, канализации.

Во всем здании были полностью заменены полы, двери, межкомнатные перегородки, произведена перепланировка комнат, в каждую из них подведены вода и канализация.

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Источник: 13.fsin.su