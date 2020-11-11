В Саранске обсудили подготовку города к новогодним праздникам

В администрации Саранска был обсужден ход подготовки города к новогодним праздникам.

Мэр Саранска Пётр Тултаев напомнил, что все новогодние мероприятия в городе планируются с учетом эпидемической обстановки. Формат их проведения будет зависеть от ситуации. Решение о проведении салютов на Советской площади и в микрорайонах города, вероятнее всего, будет принято на последней неделе текущего года.

Главы районных администраций и руководители муниципальных предприятий Саранска отчитались о ходе работ по украшению улиц. Сейчас ведется ревизия иллюминации во всех районах города. Параллельно устанавливаются световые конструкции. Часть работ уже практически завершена.

К 20 декабря в Саранске должны быть украшены не только улицы и общественные пространства, но и фасады отдельных многоквартирных домов в микрорайонах, а также административных, торгово-офисных зданий и витрины магазинов.

Главную ёлку в этом году решено разместить в нижней части Советской площади. В седьмой раз в Саранске будет установлена искусственная ель. Её высота достигает 23,5 м.

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Источник: adm-saransk.ru