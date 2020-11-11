В Краснослободске горел жилой дом

В Краснослободске произошло возгорание жилого дома.
Днём 10 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Свободы. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №12. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 64 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Атяшевском районе во время пожара погиб мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru