В Краснослободске горел жилой дом

В Краснослободске произошло возгорание жилого дома.

Днём 10 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Свободы. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №12. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 64 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Атяшевском районе во время пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru