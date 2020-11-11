В Мордовии полицейские оказали помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Сотрудники ММО МВД России «Ковылкинский» посетили многодетные семьи района, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники правоохранительных органов передали зимние вещи, а также канцелярские принадлежности для школьников, которые поблагодарили гостей за такие нужные подарки.

Полицейские пожелали ребятам с новыми силами и отличным настроением приступить к начавшейся учебной четверти и радовать близких хорошими оценками и примерным поведением.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф