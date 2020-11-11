В МВД по Мордовии прошло торжественное вручение служебных автомобилей

В Мордовии 10 ноября начальник полиции Олег Шилов вручил 18 служебных автомобилей сотрудникам Госавтоинспекции.
Олег Шилов отметил, что мероприятие по передаче автотранспорта стало итогом эффективного взаимодействия правоохранительных органов с органами государственной власти республики. От технического оснащения сотрудников ГИБДД зависит эффективность обеспечения дорожной безопасности в регионе.
По завершении мероприятия сотрудники полиции приступили к исполнению служебных обязанностей уже на новых служебных машинах.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф