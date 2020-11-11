Два жителя Мордовии пойдут под суд по обвинению в краже велосипедов

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух мужчин, которые обвиняются в краже нескольких велосипедов.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что первые четыре велосипеда 33-летний обвиняемый похитил в июле нынешнего года самостоятельно. Затем мужчина познакомился с 40-летним гражданином. Вместе они похитили ещё шесть велосипедов.

Обвиняемые похищали двухколесные транспортные средства, оставленные в подъездах жилых домов Саранска.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составляет 114 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф