В Ромодановском районе горела солома

В Ромодановском районе произошло возгорание соломы.
Утром 10 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Кавторовка. На территории указанного населенного пункта загорелась солома.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило три тюка соломы на площади, составляющей 2 квадратных метра.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru