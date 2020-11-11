Жителя Рузаевского района осудили за использование поддельного паспорта

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Рузаевского района, обвиняемого в использовании поддельного паспорта.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что пять лет назад на одном из сайтов 45-летний житель Рузаевского района приобрел подложный паспорт гражданина России с вклеенной его фотографией на имя постороннего лица.

В сентябре прошлого года мужчина, используя фальшивый документ, приобрел в кредит мобильный телефон стоимостью 75 тыс. рублей. После этого гражданин уничтожил поддельный паспорт.

Решением суда в отношении жителя Рузаевского района была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф