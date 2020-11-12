Владимир Волков провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией

Глава Мордовии Владимир Волков 11 ноября в режиме видеосвязи провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией на территории республики.

Владимир Волков отметил, что в последнее время от жителей республики поступают обращения с жалобами на отсутствие отдельных лекарств в аптеках. В первую очередь речь идет о противовирусных препаратах и антибиотиках.

Нехватка препаратов в аптеках обусловлена несколькими причинами. Во-первых, были сложности в связи с новыми требованиями по маркировке. Во-вторых, имел место ажиотажный спрос в связи с распространением коронавирусной инфекции, отдельные виды лекарств раскупаются молниеносно, поставщики не успевают восполнять аптечные запасы. Тем не менее, по словам и. о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексея Ладошкина, данные препараты в государственной аптечной сети есть, но не в том количестве, которое требуется сейчас. В настоящее время в срочном порядке заключаются дополнительные договоры с поставщиками и производителями.

Было отмечено, что правительство республики прилагает все возможные усилия для стабильного функционирования лечебных учреждений. В этой работе задействованы практически все органы исполнительной власти, все министерства и ведомства. Минстрой республики по поручению оперативного штаба занимается вопросами подведения кислорода и подключения оборудования в так называемых ковидных госпиталях. Заработал госпиталь на базе больницы №4 в Саранске, запланированное количество кислородных коек было развернуто в короткие сроки. Сейчас такая же работа проводится в Ковылкинской больнице, на очереди – Лямбирь. Также министр строительства республики Виктор Цыганов доложил, что были запущены два дополнительных компьютерных томографа в Рузаевке и республиканской инфекционной больнице, идет работа по запуску КТ-аппаратов в больнице №4 и больнице имени Каткова.

По состоянию на 11 ноября на койках в инфекционных госпиталях республики находились 2167 человек. Количество госпитализаций в последние несколько дней не снижается, а стоит на цифре 190-200 человек в сутки.

По заявкам пожилых жителей республики активно работают волонтеры, в ближайшее время добровольцам медицинского профиля предстоит освоить новое направление, связанное с обеспечением лекарствами амбулаторных пациентов.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы по поводу ограничительных мер. Владимир Волков отметил, что практика показывает, что нарушения продолжают фиксироваться, в том числе вопиющие. Глава республики привел в пример недавний случай в одном из торговых центров, где было проведено массовое мероприятие по случаю пятилетнего юбилея заведения.

Владимир Волков поставил задачу усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе продолжить проверки работы такси, в адрес которых есть много нареканий.

Глава Мордовии также не исключил введения дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции и призвал жителей республики отнестись к этому с пониманием.

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Источник: e-mordovia.ru