В Саранске загорелась баня

В Саранске произошло возгорание бани.

Вечером 11 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кузнецкой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возе дома №28 горит баня. Огонь повредил постройку на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru