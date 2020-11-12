В Мордовии из-за коронавируса отменяются новогодние гуляния

Руководство республики и Роспотребнадзор не исключили введения дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса и призвали жителей региона отнестись к этому с пониманием.

Было рекомендовано работодателям и всем без исключения заведениям общепита отказаться от проведения новогодних корпоративов.

Глава Мордовии Владимир Волков неоднократно подчеркивал, что на кону стоят жизнь и здоровье людей. Все новогодние массовые мероприятия в этом году придется отменить. Кроме того, будет обеспечен пристальный контроль за соблюдением данных требований.

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Источник: e-mordovia.ru