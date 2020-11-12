В Чамзинке 38-летний автомобилист сбил 53-летнюю женщину

В Чамзинке 53-летняя женщина попала под колёса автомобиля.

ДТП произошло ранним утром 11 ноября на улице Советской. Было установлено, что 38-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», совершил наезд на 53-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшая доставлялась в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф