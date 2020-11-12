В Рузаевском районе в ДТП пострадали два человека

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 11 ноября на 10-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой и Ковылкино. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», дабы избежать столкновения с выехавшим на встречную полосу во время совершения обгона автомобилем марки «Опель», съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

Водитель «Хендай» и его 32-летняя пассажирка получили травмы.

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Источник: гибдд.рф