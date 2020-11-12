В Саранске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Вечером 11 ноября на улице Пролетарской 42-летний водитель автомобиля марки «Хендай-Солярис» совершил наезд на 33-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф