В Саранске пьяный автомобилист попал в ДТП

В Саранске пьяный автомобилист наехал на дорожное ограждение.

Происшествие произошло вечером 11 ноября на 1-м километре Восточного обхода. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Ланос» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на высокой скорости, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дорожное ограждение.

Автомобилист был осмотрен медиками на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф