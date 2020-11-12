Владимир Волков встретился с начальником территориального управления Росгвардии

Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником управления Росгвардии по Мордовии Андреем Каринкиным.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы взаимодействия органов государственной власти региона и силового ведомства по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Андрей Каринкин рассказал главе республики о результатах служебно-боевой деятельности. Было отмечено, что оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой правоохранительными органами.

Подразделениями специального назначения Росгвардии было отработано 180 заданий вместе с органами внутренних дел. Активная работа проводится по изъятию оружия из незаконного оборота. В рамках профилактической акции «Оружие 2020» гражданами на возмездной основе были сданы 22 единицы незаконно хранящегося оружия и боеприпасы.

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Источник: e-mordovia.ru