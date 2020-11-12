В Саранске отменили новогодний салют

В администрации Саранска 12 ноября прошло заседание городского оперативного штаба под председательством Петра Тултаева.

Было отмечено, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе сложная и напряженная. Пётр Тултаев отметил, что в текущий момент улучшения возможны только в случае соблюдения мер предосторожности.

Было принято решение об отмене торжественных мероприятий в Саранске, посвященных празднованию наступления 2021 года.

Пётр Тултаев заявил, что народные гуляния перед праздником, в новогоднюю ночь и в период новогодних каникул в Саранске проводиться не будут. Это также касается праздничных мероприятий в школах.

Также мэр сообщил, что новогоднего салюта в этом году в городе не будет.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Волков провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Источник: adm-saransk.ru