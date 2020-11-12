В одной из колоний Мордовии прошла интеллектуальная викторина

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошла интеллектуальная викторина, посвященная Всемирному дню науки.

Проверялись знания в таких сферах, как биология, география, химия, физика и математика.

Викторина транслировалась для осужденных по всем отрядам посредством кабельного телевидения.

Мероприятия подобного рода в исправительных учреждениях проводятся в рамках реализации плана культурно-массовых мероприятий, посвященных праздничным дням, знаменательным датам, а также в целях полезной занятости осужденных в свободное от работы время.

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Источник: 13.fsin.su