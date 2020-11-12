В Саранске обсудили ход дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах

В Саранске обсудили проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах города.

На заседании оперативного штаба главы районных администраций отчитались о проводимой управляющими компаниями работе, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции – дезинфекции подъездов и лифтов.

Главы районов сообщили, что в ежедневном режиме сотрудниками администраций ведется мониторинг выполнения дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах. Также тесное взаимодействие по этому вопросу налажено с председателями ТСЖ и домкомами.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин сообщил, что жители некоторых МКД после обработки подъездов жалуются на запах хлорки. В связи с этим управляющие компании приобретают дезинфицирующие средства без запаха.

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Источник: adm-saransk.ru