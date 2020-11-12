В Саранске пойдет под суд житель Пензенской области, обвиняемый в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении жителя Пензенской области, который обвиняется в мошенничестве.

Весной нынешнего года 28-летний житель посёлка Чаадаевка Пензенской области связался с 45-летней женщиной, проживающей в Саранске, которая на популярном сайте опубликовала объявление о сдаче в аренду квартиры. Молодой человек заявил о намерении снять жилье и попросил пострадавшую сообщить номер её банковской карты якобы для перечисления предоплаты. Женщина предоставила парню необходимую информацию. В итоге молодой человек получил доступ сразу к двум банковским картам жительницы Саранска. С кредитной карты женщины парень перечислил на её основную карту 32 тыс. рублей. Затем обвиняемый попросил пострадавшую вернуть деньги, заявив о намерении расплатиться наличными. Горожанка перечислила денежные средства незнакомцу, а затем обнаружила, что имел место мошеннический обман.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Пензенской области находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф