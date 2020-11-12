В Мордовии работники спиртового завода не получили зарплату

В ходе проведенной работниками Ковылкинской межрайонной прокуратуры проверки исполнения законодательства об оплате труда на спиртовом заводе «Ковылкинский» – филиале ООО «Спиртовой завод «Теньгушевский» был выявлен факт невыплаты 31 работнику заработной платы и пособия по сокращению штатов.

Общая задолженность по выплатам составила не менее 1,1 млн рублей.

Материалы проверки межрайонным прокурором были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело.

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Источник: epp.genproc.gov.ru