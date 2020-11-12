Прокуратура Краснослободского района провела проверку соблюдения законодательства при подготовке к отопительному сезону

Прокуратурой Краснослободского района Мордовии была проведена проверка соблюдения законодательства о теплоснабжении при подготовке к отопительному сезону в деятельности ООО «Источник».

Представителями ведомства было установлено, что работы по капитальному ремонту и опрессовке тепловых сетей, через которые осуществляется подача тепловой энергии в один из жилых многоквартирных домов Краснослободска, упомянутой организацией были выполнены в нарушение сроков, установленных графиком планово-предупредительных работ, проводимых при подготовке к отопительному сезону, утвержденных руководителем ООО «Источник».

По факту выявленных нарушений прокуратурой района директору ООО «Источник» было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, ремонтные работы теплосетей ООО «Источник» незамедлительно были завершены в полном объеме.

Также читайте о том, что в Мордовии работники спиртового завода не получили зарплату.

Источник: epp.genproc.gov.ru