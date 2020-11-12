В Мордовии 25-летнего парня осудили за продажу наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Стражами порядка было установлено, что в период с февраля по апрель нынешнего года 25-летний житель посёлка Преображенский Краснослободского района сбывал синтетические наркотики, покупаемые на сайтах. Вследствие продажи запрещенных веществ молодой человек заработал более 60 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 7 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф