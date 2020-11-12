В Рузаевке житель Краснодарского края обвиняется в повреждении автомобилей

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении жителя Краснодарского края, обвиняемого в повреждении чужих автомобилей.

Весной нынешнего года в Рузаевку в поисках работы приехал 45-летний ранее судимый житель Краснодарского края. С трудоустройством мужчине не везло. В один из дней гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, исходя из злого умысла, на улицах Рузаевки повредил три автомобиля марок ВАЗ, «Тойота» и «Мерседес».

Сумма причиненного пострадавшим ущерба составляет 62 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Краснодарского края в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии 25-летнего парня осудили за продажу наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф