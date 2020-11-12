В Мордовии главный бухгалтер муниципального казенного учреждения обвиняется в мошенничестве

В Больших Березниках суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с 2013 по 2020 год 38-летняя жительница указанного населенного пункта, занимая должность главного бухгалтера одного из муниципальных казенных учреждений, систематически умышленно завышала в реестрах размер своей заработной платы. Обвиняемая похитила более 650 тыс. рублей, которые потратила на личные нужды.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении женщины находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Рузаевке житель Краснодарского края обвиняется в повреждении автомобилей.

Источник: 13.мвд.рф