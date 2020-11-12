Жительница Саранска подозревается в краже денег у знакомой

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Саранска, которая подозревается в краже денежных средств у своей знакомой.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 43-летняя безработная жительница Саранска гостила у своей 69-летней знакомой, проживающей в Рузаевке. Женщины распивали спиртные напитки. В определенный момент владелица жилья уснула. Воспользовавшись этим обстоятельством, гостья похитила 6 тыс. рублей и покинула квартиру.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф