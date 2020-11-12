В Саранске 61-летняя женщина была ограблена неизвестным мошенником

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 61-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства с её счета. Затем незнакомец попросил горожанку продиктовать ему номер её банковской карты и пароль, полученный в смс-сообщении, якобы для проведения операции по пресечению преступного посягательства. Женщина сообщила мошеннику необходимую информацию, после чего с её счета были списаны денежные средства в сумме 138 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф