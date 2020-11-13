В Старошайговском районе в ДТП пострадал 36-летний автомобилист

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 36-летний автомобилист.

Происшествие произошло вечером 12 ноября на 2-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Лемдяй Майдан и Кулдым с магистралью, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 36-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ниссан-Жук», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф