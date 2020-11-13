В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Днём 12 ноября в Лямбире инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Комсомольской остановили автомобиль марки ГАЗ-3102. За рулем транспортного средства находился 43-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в населенном пункте Тетюши Атяшевского района инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» на улице Ленина был остановлен автомобиль марки «Лада-Приора» под управлением пьяного 40-летнего мужчины.

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Источник: гибдд.рф