В Зубово-Полянском районе загорелся автомобиль

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание автомобиля.

Вечером 12 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Аким-Сергеевка. На улице Алтухова загорелся автомобиль, марка которого не сообщается. Пламя повредило моторный отсек транспортного средства на площади 0,25 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru