В одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения при осмотре внутренней запретной зоны был обнаружен и изъят сверток, в котором находились три мобильных телефона.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su