С сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии проводится психокоррекционная работа

Психологами лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии проводится психокоррекционная работа с сотрудниками по обучению навыкам планирования.

Обучение сотрудников правильной расстановке приоритетов в работе является важной задачей планирования. Два критерия (важно и срочно) комбинируются таким образом, что получается четыре класса приоритетов. Для успешного планирования проводится анализ и классификация задач по данным критериям.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su