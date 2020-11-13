В Торбеевском районе горела баня

В Торбеевском районе произошло возгорание бани.
Днём 12 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Дракино. Возле дома №26, расположенного по адресу – улица Азяева, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе загорелся автомобиль.
Источник: 13.mchs.gov.ru