В Торбеевском районе горела баня

В Торбеевском районе произошло возгорание бани.

Днём 12 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Дракино. Возле дома №26, расположенного по адресу – улица Азяева, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе загорелся автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru